Bingöl’de çamura saplanan inek kurtarıldı

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'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Bingöl’ün Genç ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Genç ilçesi hanlar bölgesinde otlayan bir inek, çamur birikintisine saplandı. Vatandaşlar tüm çabalarına rağmen ineği kurtaramayınca, durumu Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye kepçe ile giden ekipler, uzun uğraşlar sonucu ineği saplandığı çamurdan kurtararak sahibine teslim etti.

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