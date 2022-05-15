Bingöl’de çamura saplanan inek kurtarıldı

Bingöl’ün Genç ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre, Genç ilçesi hanlar bölgesinde otlayan bir inek, çamur birikintisine saplandı. Vatandaşlar tüm çabalarına rağmen ineği kurtaramayınca, durumu Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye kepçe ile giden ekipler, uzun uğraşlar sonucu ineği saplandığı çamurdan kurtararak sahibine teslim etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.