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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de meslek liselerinin eğitim fuarı gerçekleşti

İHA

Bingöl’de meslek liselerinin eğitim fuarı gerçekleşti

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Bingöl Mesleki Eğitim Fuarı gerçekleştirildi.
2022 Avrupa Mesleki Beceriler Haftası çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Bingöl Mesleki Eğitim Fuarı, merkez Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleşti. Fuarın açılışına Vali Yardımcısı Fatih Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Haluk Çakan, şube müdürleri, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Merkezde eğitim veren 12 meslek lisesinin katımıyla gerçekleşen fuarda, öğrenciler yıl boyunca yaptıkları çalışmaları okul stantlarında tanıttı.
Fuarda amaçlarının meslek liselerini tanıtmak olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Haluk Çakan, "2022 Avrupa Mesleki Beceriler Haftası çerçevesinde düzenlediğimiz meslek liselerinin tanıtım fuarının ilimize hayırlı olmasını diliyorum. İl merkezindeki 12 lisemizin katıldığı fuarda amacımız okullarımızı, öğrencilerimize tanıtmak. Meslek liselerimizin yaptığı çalışmaları öğrencilerimize tanıtmak ve kariyer planlaması yapan öğrencilerimize okullarımız hakkında bilgi vermektir. 12 Okulumuzun katıldığı etkinlik, özellikle pandemide ön plana çıkan meslek liselerimizin bir kez daha önemini ortaya koydu. Bizler Milli Eğitim Müdürlüğü olarak meslek lisesi, memleket meselesi diyoruz ve meslek liselerimizin niteliklerini arttırmaya devam ediyoruz” dedi.
Kurdukları stantta öğrencilere ilk yardım konusunda bilgi veren öğrenci Nazlıcan Çelik ise "Bugün mesleki eğitim lisesi için fuar kuruldu ve fuara müthiş bir ilgi var. Biz de burada lisemizi tanıtmak için stant kurduk burada. Stadımızı gezen öğrencilere ilkyardım hakkında bilgi verdik, çok eğlendik, çok eğlenceliydi" diye konuştu.
Fuarda ayrıca halk oyunları ve müzik şöleni gösterileri de yapıldı.

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