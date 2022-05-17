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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de aileler ve çocuklardan kortej yürüyüşü

İHA

Bingöl’de aileler ve çocuklardan kortej yürüyüşü

Bingöl’de 1521 Mayıs Aile Haftası etkinlikleri çerçevesinde aile ve kurumların katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de 1521 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Aile Haftası nedeniyle kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Merkez Hükümet Konağı bahçesinde başlayan yürüyüşte, aileler ve çocuklar ellerindeki yazılı pankartlarla birlikte farkındalık oluşması amacıyla saat kulesi önüne kadar yürüdü.
Etkinlik hakkında açıklama yapan Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, "Doğrudan doyum sürecimizi ve mutluluğumuzu etkileyen aile sistemine ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla her yılın 1521 Mayıs günleri arasında yer alan haftanın Aile Haftası olarak kutlanması öngörülmüştür. Bu nedenle İl Müdürlüğümüz öncülüğünde Aile Haftasının yaygınlaşmasını sağlamak için söz konusu yürüyüşü gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Hafta boyunca Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ailenin güçlenmesine ve desteklenmesine yönelik verilmekte olan hizmetlerin tanıtımı yapılmaya devam edecektir. Bu çalışmalar arasında ilimiz yerel radyo kanallarında röportaj verilecek aynı zamanda stant çalışmaları düzenlenecektir. İlimizde yaşayan her ailenin biricik olduğunun farkındayız ve desteğe ihtiyacı bulunan her ailenin yanında olduğumuzu aynı zamanda ihtiyaç duyulması halinde vatandaşlarımızın aile danışmanlığı hizmetinden ve aile eğitim programlarından ücretsiz olarak faydalanabileceğini vurgulamak isteriz” dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen kortej yürüyüşüne Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, kurum müdürleri ve aileler katıldı.

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