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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de çiftçilere fasulye tohumu dağıtıldı

İHA

Bingöl’de çiftçilere fasulye tohumu dağıtıldı

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde yüzde 75 hibeli Horoz Kuru Fasulyesi tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından ’Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’ sürüyor. Bu çerçevede Yedisu ilçesinde yetişen ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil edilen Yedisu Horoz Kuru Fasulyesi’nin yaygın olarak üretilmesi için çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarda üreticilere yüzde 75 hibeli Horoz Kuru Fasulyesi tohumu dağıtıldı.


Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “2021 yılında Yedisu ilçesinde düzenlenen çiftçi bilgilendirme toplantıları ve yapılan hibeli tohum desteği yaşanan kuraklığa rağmen 2020 yılında üretim alanı 200 dekarken 2021 yılında üretim alanı yüzde 75 artarak 350 dekara çıkmış olup, 53 bin kilogram ürün elde edilmiştir. 2022 yılında ise Yedisu Horuz Kuru Fasulye üretim alanının 350 dekardan 600 dekara çıkarılması hedeflenerek Yedisu ilçemizde 4 bin 840 kilogram yüzde 75 hibeli Yedisu Horoz Kuru Fasulyesi tohumu Teknik personellerimizce Fasulye yetiştiriciliği hakkında yapılan bilgilendirme toplantısı sonra yapılan törenle çiftçilerimize dağıtımı gerçekleştirildi” denildi.

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