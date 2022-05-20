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Koruyuculuğun ne olduğunu en iyi o biliyordu: Koruyucu evlat iken, koruyucu anne oldu Bir dönem o da koruyucu aileye verilmişti, şimdi koruyucu anne oldu

İHA

Koruyuculuğun ne olduğunu en iyi o biliyordu: Koruyucu evlat iken, koruyucu anne oldu Bir dönem o da koruyucu aileye verilmişti, şimdi koruyucu anne oldu

Bingöl’de yaşayan 43 yaşındaki Nevin Demir, çocuk yaşta maddi imkânsızlardan dolayı bir dönem ailesinden ayrı kaldı. Evli ve 2 çocuğu olan Nevin Demir, geçmiş yıllarda yanında yaşadığı aileden de esinlenerek ‘Koruyucu Aile’ hizmeti çerçevesinde bir kız çocuğuna annelik yapmaya başladı.
Bingöl’de yaşayan ve aslen Sinoplu olan 22 yıllık evli NevinYücel Demir çifti, birçok aileye örnek olacak davranışa imza attı. Çocuk yaşta ailesinin maddi imkânsızlığından dolayı başka bir ailenin yanına verilen Nevin Demir, bir dönem ailesinden ayrı yaşamak zorunda kaldı. İlkokulu bitirdikten sonra biyolojik annesinin yanına giden Nevin Demir, yine maddi imkânsızlıklardan dolayı sadece ilkokulu bitirebildi. Daha sonra Yücel Demir ile tanışıp evlenen anne Demir, 2 erkek çocuk sahibi oldu. Eşinin işlerinden dolayı 2 yıl önce İstanbul’dan Bingöl’e taşınan çift, kız çocuğu hasretlerini bitirmek için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Burada kuruma evlat edinme talebiyle başvuran çift, koruyucu aile modelinden yararlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Koruyucu Aile Biriminden ‘Koruyucu Aile’ statüsü alan çift, yaklaşık 8 ay önce bir çocuğa koruyucu ailelik yapmaya başladı.

''Eksik büyüdüm, hep anne ve baba eksikliği vardı''
Maddi imkânlardan dolayı bir dönem ailesinden uzak kalan, anne ve baba hasreti çeken Nevin Demir, hep bir yanının eksik kalarak büyüdüğünü söyledi. Anne Demir, “5 kardeştik, 56 yaşlarındayken ailem ben daha iyi şartlarda okuyayım diye bir dönem bir hanımın yanına gönderdi. Belirli bir süre orada kaldım ve sonra ailemin yanına geri döndüm. Sonrasında dayım, çocuğu olmadığı için beni alıp okutmak istedi, bir dönem de onun yanında kaldım ve sonrasında yine anneme geri döndüm. İlkokul mezunuyum, devam edemedim. Eksik büyüdüm, hep anne ve baba eksikliği vardı. Yıllar sonra eşimle tanıştım, evlendik ve 2 oğlumuz oldu. 2 yıl önce eşimin işinden dolayı, pandemi süreciydi, eşimin İstanbul’a gidip gelmesi sıkıntı olunca burada kalmaya karar verdik” dedi.

''1 yıl kadar bekledik ve sonra kızımıza kavuştuk''
Başvurudan sonra bir süre beklediklerini ve sonra kızına kavuştuklarını kaydeden anne Demir, ''Kendim bu eksikliği çok iyi bildiğim için eşim de kız çocuğu özleminden sürekli bahsediyordu, çocuklarım da hep bir kız kardeşleri olsun istiyordu. Başvurumuzu yaptık, bir süre bekledik ve sonra kızımıza kavuştuk. Çok güzel bir duyguymuş. Karadeniz’den kayınvalidem ve kayınbabam geldiler. Tam o sırada bize telefon geldi. Biz aslında biraz çekindik, aile büyüklerimize bu konuyu nasıl açacağımızı bilemedik. Sonra kızımız geldi, anne ve babamız da onunla tanışınca çok mutlu oldular, çok sevdiler. Kreşe gidiyor, şarkılar öğrendi, dans ediyor ve çok mutlu. Onu da öyle mutlu gördükçe biz de çok seviyoruz'' diye konuştu.

''İki erkek evladım vardı, bir kız çocuğu istedik”
Kardeşleri erkek ve çocukları da erkek olan, hep kız çocuğu hasreti çektiğini söyleyen Yücel Demir ise kızları geldikten sonra evlerine ayrı bir neşe geldiğini söyledi. Yücel Demir, ''Mesleğim gereği 5 yıl önce Bingöl’e yerleştim. Tabi ki ilk başta ailem yanımda yoktu, 3 yıl kadar yalnız yaşadım. Ailemi getirmeye karar verdikten sonra bir kız çocuğumuzun olmasını istedik. Bunun da en büyük sebebi kız çocuklarına hayranlığım ve hasret oluşum. İki erkek evladım var. Bir kız çocuğu istedik ve kuruma başvurduk. Sağ olsun kurum bizden desteğini esirgemedi. Evlatlık ve koruma adı altında başvurumuzu yaptık. Kızımızı aldıktan sonra evimizin içinde farklı bir heyecan, farklı bir neşe belirdi. Eşimin gösterdiği gayret ve çabalarla bu sonuca ulaştık. Çok mutluyuz'' şeklinde konuştu.
Kız kardeşiyle birlikte sürekli vakit geçiren ve onu çok sevdiğini ifade eden 21 yaşındaki Emir Demir de ''Kardeşimin eve gelmesiyle beraber ayrı bir huzur ortamı oluştu. Zaten ben de bir kız kardeşim olsun istiyordum. Kardeşim büyüdükten sonra evimizde küçük bir çocuk olsun istiyordum. Gelmesinden dolayı mutluyuz, seviyoruz ve alıştık ona artık'' ifadelerini kullandı.

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