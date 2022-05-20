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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'de Yenidoğan Sempozyumu gerçekleşti

İHA

Bingöl'de Yenidoğan Sempozyumu gerçekleşti

Bingöl’de birinci Yenidoğan Sempozyumu yoğun bir katılım ile gerçekleşti.
Bingöl’de İl Sağlık Müdürlüğü ve üniversite işbirliği ile birinci Yenidoğan Sempozyumu gerçekleştirildi. Bingöl Devlet Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleşen sempozyuma, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, 10 üniversitenin öğretim üyeleri, birim yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.
Bir ülkenin sağlık sisteminin değerlendirilmesinde en önemli parametrenin bebek ölüm hızı olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, "Bunun da en önemli bölümünü yenidoğan dönemi oluşturur. Nitekim ülkemizde bebek ölümlerinin yaklaşık üçte ikisi yenidoğan döneminde gerçekleşmektedir. Ülkemizde bebek ölüm hızının yıllar içerisindeki oranlarına baktığımızda 1960 yılında canlı doğan bin bebekten 163’ü bir yılını doldurmadan hayatını kaybederken, 1980 yılında 121, 2002 yılında 31, 2010 yılında 10,1, 2019 yılında 9,1 bebek 1 yaşına girmeden hayatını kaybetmiştir. Bu oran dünyada 2019 yılında 38 olmuştur. İlimiz ile ilgili verilere baktığımızda ise 2016 yılında 18,2 ile maalesef Türkiye 3'ünüc iken, yapılan çalışmalar ve alınan önlemler ile bu oran 2018 yılında 9,5, 2019 yılında ise 8,7 ile Türkiye ortalamasının altına düşürülmüştür. Bu başarıda Aile Hekimliği Uygulaması, Misafir Anne Uygulaması, ilimiz genelinde yapılan yatırımlar, sağlık tesislerinin fiziki koşullarının düzeltilmesi, nitelikli sağlık personeli istihdamı, tıbbi ekipmanların yenilenmesi ve sağlık çalışanlarının özverisi ve gayreti büyük pay sahibidir. Tabii ki yapılan hizmetlerin temel felsefesi 'İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın'dır. Her bir bebeğimizin sağlıklı bir şekilde doğması ve yaşaması sağlık hizmetinin en önemli önceliğidir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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