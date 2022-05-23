Bingöl’de sağanak yağış ve dolu etkili oldu

Sağlık kandırmacası olmasın! Her derde deva pazarlaması doğru mu?

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Bingöl kent merkezinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu, birçok yer resmen beyaza büründü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Bingöl merkezde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, dolu da etkisini gösterdi.

Kent merkezindeki birçok nokta dolu ile birlikte beyaza büründü.

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