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Şehit 33 askerin anıtına 29'uncu yıl dönümünde ziyaret

DHA

Şehit 33 askerin anıtına 29'uncu yıl dönümünde ziyaret


Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´de, 29 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen 33 askerin anıt mezarı, Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Vahap Baysal tarafından ziyaret edildi. Baysal, "Bu hain, alçak PKK terör örgütü kahraman askerlerimizde silah olduklarını bilseydi, buna emin olun ki cesaret edip bu yola çıkamazlardı" dedi.
Bingöl-Elazığ kara yolu Bilaloğlu köyü mevkiinde 24 Mayıs 1993'te sivil ve silahsız şekilde otobüsle usta birliklerine seyahat ederken, PKK'lı teröristler tarafından pusuya düşürülüp araçtan indirilen 33 asker kırsalda şehit edildi.  Şehit askerlerin anısına, 10 yıl önce saldırının yapıldığı Bingöl-Elazığ kara yolunun 13'üncü kilometresindeki Anıttepe'de temsili mezarlardan oluşan anıt yapıldı. Şehitlerin temsili mezarlarında Anıtkabir ve şehitlerin kabirlerinden getirilen toprak da bulunuyor.
Anıt mezarı ziyaret eden Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Vahap Baysal, 24 Mayıs 1993'ün Bingöl için kara bir gün olduğunu belirterek, "PKK terör örgütü, savunmasız ve silahsız 33 askerimizi alçakça şehit etmiştir. Bu hain, alçak PKK terör örgütü kahraman askerlerimizde silah olduklarını bilseydi, buna emin olun ki cesaret edip bu yola çıkamazlardı. Ama hainlikte, alçaklıkta sınır tanımayan PKK terör örgütü ve iş birlikçileri bunu bildikleri için bu yolla geldiler. Ne yazık ki o kara günü bize burada yaşattılar. Biz burayı sadece 24 Mayıs'ta değil devamlı ziyaret ediyoruz. Bingöl halkı olarak bu evlatlar bizim evlatlarımızdır" dedi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2022-05-23 17:20:50

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