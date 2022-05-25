Bingöl’de 4006 TÜBİTAK Fuarı

Bingöl merkezdeki Yeşilyurt Anadolu Lisesinde 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı çerçevesinde öğrenciler, projelerini sergiledi.

Bingöl merkez Yeşilyurt Anadolu Lisesinde 4006 Bilim Fuarı gerçekleşti. Öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği bilim fuarının açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı. Fuarın açılışını yapan ve daha sonra çalışmalar hakkında bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, öğrencilerin büyük emekler verdiğini söyledi. Yücel, "Öğrencilerimiz tarafından hazırlanan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları sergisini ziyaret ettik, Bilim Fuarında idarecilerimizin, koordinatör öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin büyük emekleriyle hazırlanan çok güzel projeler olduğunu gördüm, emek veren bunları hazırlayan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarlarının çocuklarımızı yeni bir şeyler düşünmesi, yeni bir şeyler keşfetmesi ve yeni bir şeyler yapması anlamında çok faydalı olduğunu düşünüyorum, projelere emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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