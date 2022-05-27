Bingöl’de 4 büyüklüğünde deprem

Bingöl’ün Yedisu ilçesi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 15.49 sıralarında merkez üssü Bingöl’ün Yedisu ilçesinde olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 4 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.