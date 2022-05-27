Bingöl’de 4 büyüklüğünde deprem



Bülent TEMİZ/YEDİSU(Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgiye göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 15.49'da merkez üssü Bingöl'ün Yedisu ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 4.35 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olarak ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Yedisu Bülent TEMİZ

2022-05-27 16:24:44



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