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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlat hasreti koruyucu aile olunca dindi

İHA

Evlat hasreti koruyucu aile olunca dindi

Bingöl’de yaşayan Serdar ve Zeynep Hamkan çifti, evliliklerinin 9’uncu yılında koruyucu aile olarak evlat hasretlerini dindirdi.
Aslen Diyarbakırlı olan ve 7 yıldır Bingöl’de yaşayan SerdarZeynep Hamkan çifti, 2011 yılında dünyaevine girdi. Çeşitli nedenlerden dolayı çocukları olmayan çift, akrabalarının önerisiyle evlat edinme düşüncesine girdi. Parkta oynayan çocukları görüp etkilenen Serdar ve Zeynep Hamkan çifti, evliliklerinin 9’uncu yılında evlat edinme kararı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görevli personellerin tavsiyesi üzerine koruyucu aile modelinden yararlanmak isteyen çift, belirli bir süre geçtikten sonra 2 yaşındaki bir çocuğa koruyucu aile oldu. Yaklaşık 2,5 yıldır koruyucu aile olan çift, evlat hasretini bu şekilde dindirdi.

“Eşimin biranda hüngür hüngür ağladığına şahit oldum”
Eşinin parkta oynayan çocuklardan etkilendiğini ve eve geldiğinde hüzünlendiğini söyleyen Zeynep Hamkan, “13 yıllık evliyiz, anne baba olmayı çok istedik. Bundan birkaç yıl önce şehir dışında yaşayan ablam ile telefonda konuşuyorduk. Ablam bana ‘Çevrede evlatlık edinen aileler var, siz neden denemiyorsunuz. Evlatlık edinin, sizin de yuvanız şenlensin’ diye söyledi. Aradan iki yıl kadar geçti, Kurban Bayramı'ydı. Eşimle biraz dolaştıktan sonra parka gittik ve orada eğlenen çocukları izledik. Eve geldikten sonra eşimin biranda hüngür hüngür ağladığına şahit oldum. O anda kararımı verdim. İlla biyolojik aile olmamızın gerekmediğini düşündüm. Kuruma gittik ve evlat edinmeyi düşündüğümüzü söyledik. O sürecin değiştiğini ve biraz da zaman alacağını söylediler. Ben her şeyin hemen olacağını düşünerek gitmiştim. Ben hemen istediğimi söyleyince koruyucu aile olmayı önerdiler. Koruyucu aileyi anlattılar. Bazı çocukların bazı nedenlerden dolayı Sevgi Evi'nde kaldığını, biyolojik ailesi ile görüştüğünü de söylediler. Bizim yanımıza gelince sevgimizi, desteğimizi verecektik” dedi.

“Şu anda çok güzel bir ailemiz var. Mutluyuz, huzurluyuz”
Koruyucu ailelik ile birlikte annelik duygusunu yaşadığını dile getiren Zeynep Hamkan, “Herkes koruyucu aile olmayı düşünsün. Benim ilk zamanlarda kafamda çok soru işaretleri vardı. Yapabilir miyim, bu sorumluluğu alabilir miyim. Gerçekten de korkulacak bir şey yoktu. İyi ki de oğlum oldu. İlk geldiği zamanlar 2 yaş 4 aylıktı, şu anda 6 yaşına girecek. Anne olmayı çok istiyordum, oğlumun sayesinde annelik duygusunu yaşadım. Eşim de babalık duygusunu yaşadı. Şu anda çok güzel bir ailemiz var. Mutluyuz, huzurluyuz” şeklinde konuştu.
Koruyucu aile hizmetinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen öğretmen Serdar Hamkan, “Evliliğimizin 9’uncu yılında evlat edinme niyeti ile gittik, koruyucu ailelikle tanıştık. Bundan dolayı açıkçası çok mutluyum. İyi ki de koruyucu aile olduk. Başvurmak isteyen herkese de tavsiye ediyorum. Çok mutluyum” diye konuştu.
Bingöl genelinde 42 ailenin koruyucu aile hizmet modelinden yararlandığını aktaran Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birim Sorumlusu Eyüp Çakar, “Şu anda ilimizde 42 ailenin yanında 53 çocuğumuz var. Koruyucu aile hizmeti; çeşitli nedenlerle biyolojik ailesi yanında bakımı sağlanamayan çocukların gönüllü ailelerin yanında bakılması hizmetidir. Amacımız her çocuğun aile yanında yetişmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Umarım daha da çoğalarak, büyüyerek hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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