Kalp krizi geçiren Solhan İlçe Emniyet Müdürü Koç, hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç (50) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Koç´un cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak.

Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, akşam saatlerinde Elmasırtı köyü ziyaretinden dönerken, araçta kalp krizi geçirdi. Hemen Solhan Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Koç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Koç'un cenazesi, yarın Bingöl Emniyet Müdürlüğü´nde düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Solhan Aziz ÖNAL

2022-05-30 00:07:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.