Kalp krizi geçiren Solhan İlçe Emniyet Müdürü Koç, hayatını kaybetti

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç (50) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Koç´un cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak.
Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, akşam saatlerinde Elmasırtı köyü ziyaretinden dönerken, araçta kalp krizi geçirdi. Hemen Solhan Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Koç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Evli ve 2 çocuk babası olan Koç'un cenazesi, yarın Bingöl Emniyet Müdürlüğü´nde düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Solhan Aziz ÖNAL
2022-05-30 00:07:31
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