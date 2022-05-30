Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden emniyet müdürü, törenle uğurlandı

Bingöl’de kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, düzenlenen törenle İstanbul’a uğurlandı.

Bingöl’ün Solhan ilçesinde görevli İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç (50), dün akşam saatlerinde bir ziyaret sonrasında fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen ve ilçe devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Koç, hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Koç için İl Emniyet Müdürlüğü önünde cenaze töreni düzenlendi.

Meslektaşları tarafından omuzlanan Koç’un naaşı, katafalka konuldu. Koç, edilen duanın ardından defnedilmek üzere İstanbul’a uğurlandı.

Törene Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ali Canpolat, Koç’un eşi Özlem Koç ile çocukları, kurum amirleri, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.