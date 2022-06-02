Vali Ekinci: "Bu yıl bizim hizmet yılımız olacak"

2022 yılı sezonunu açtıklarını belirten Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Gerek KÖYDES gerek kredi imkanı ile köylerimize hizmet etme ve ihtiyaçlarını giderme gayreti içinde olacağız. Bu yıl çok daha güzel hizmetlere imza atacağız ve bu yıl bizim hizmet yılımız olacaktır" dedi.

Vali Kadir Ekinci, merkez ilçe köy muhtarları ile olağan olarak yapılan ‘Muhtarlar Toplantısına’ katıldı. Toplantıya Vali Ekinci’nin yanı sıra Vali Yardımcısı Fatih Kaya, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Basatemur, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, İl Genel Meclis Üyeleri ve merkez ilçe köy muhtarları katıldı. İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda köy muhtarları söz alarak köylerine ait talepleri, sorunları ve önerileri dile getirdi.

Köylerin öne çıkan ihtiyaçları doğrultusunda vatandaşların sorunlarını çözmeye çalıştıklarını belirten Vali Kadir Ekinci, "Asfaltlama, içme suyu ve kanalizasyon, kilitli taş gibi kalemlerde yoğun çalışmalarımız oldu. Bu konuda Bingöl İl Özel İdaresi, yatırım planlama ve gerçekleştirme konularında çok önemli hizmetlere imza attı. Bu yıl özellikle kanalizasyon konusunda daha yoğun çalışacak ve köylerimizdeki kanalizasyon sorunlarını da çözüme kavuşturacağız. Aynı şekilde muhtarlarımızla da dört yıldır el birliği ile büyük bir uyum içerisinde, insanımızın ihtiyaçlarını giderme, köylerimize daha hızlı ve etkin şekilde hizmet ulaştırma gayreti içerisinde olduk. Bugünden itibaren 2022 yılı sezonu inşallah açıyoruz. 43 milyon civarındaki KÖYDES ödeneğimiz geldi. Bunu ilçelerimize dağıttık. 10 milyon 750 bin lira civarında bir paramız kaldı. Ayrıca kredi seçeneğini kullanarak imkan yaratacağız. Gerek KÖYDES gerek kredi imkanı ile köylerimize hizmet etme ve ihtiyaçlarını giderme gayreti içinde olacağız. Hamdolsun personel ve iş makinaları konusunda geçen yıl eksikler giderildi. Şu an için personel ve iş makinaları konusunda ciddi bir eksiğimiz kalmadı. Bu imkanlar ve el birliği ile bu yıl çok daha güzel hizmetlere imza atacağız ve bu yıl bizim hizmet yılımız olacaktır" diye konuştu.

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