Bingöl´de teröristlerin 2 sığınağı imha edildi

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Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, teröristler tarafından kullanılan 2 sığınak, içindeki el yapımı patlayıcı (EYP) ve diğer malzemeler ile imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalındaki arazi arama-tarama faaliyetinde, teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Aramalarda 1 EYP ile çeşitli gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınaklar, içindeki malzemelerle imha edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-06-03 16:50:55



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