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5 yıl içinde 97 kene vakası görüldü, il sağlık müdüründen uyarı geldi

İHA

5 yıl içinde 97 kene vakası görüldü, il sağlık müdüründen uyarı geldi

Bingöl’de yaz aylarında görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) hastalığı son 5 yıl içinde artış gösterdi. Toplamda 97 kene vakasına bağlı olarak 3 kişi hayatını kaybederken, il sağlık müdüründen de uyarı geldi.
Yaz aylarına girilmesiyle birlikte özellikle İç Anadolu’nun kuzey kısımları ile Doğu Anadolu Bölgeleri’nde görülen KKKA hastalığına karşı uyarı geldi. Bingöl’de de yaz aylarında sıkça rastlanan kene vakaları, son 5 yıl içinde ciddi bir artış gösterdi. 2018 yılında 8 olan vaka, 2019’da 14, 2020’de 23, 2021’de 38 ve 2022’de de 14 olarak açıklandı. Toplamda 97 kene vakası görülürken, bu vakalara bağlı olarak 3 ölüm meydana geldi.
5 yıl içinde kene ısırmalarına bağlı olarak KKKA hastalığında artış olduğunun altını çizen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, uyarılarda bulundu.
KKKA’nın ciddi bir hastalık olduğunu belirten Gündoğdu, “KKKA bilindiği gibi kenelerden insanlara geçen virüs ile beraber insanlarda belirti gösterip maalesef yüzde 30 gibi ölüme sebebiyet veren ciddi bir hastalık. Özellikle ülkemizde de İç Anadolu’nun kuzey kısmı ve ilimizde de kuzey ilçelerimizde yaz döneminde vakalar görülmekte. Bununla ilgili yaptığımız incelemede son 5 yılda vakalarda ciddi bir artış olduğunu görmekteyiz. 2018 yılında 8 olan vaka sayımız 2019’da 14, 2020’de 23, 2021’de 38 ve 2022 yılında daha yaz dönemine yeni girmemize rağmen şuana kadar 14 vakanın tespit edildiği, maalesef toplamda 97 vakadan da 3 vatandaşımızın vefat ettiğini görüyoruz” dedi.
Kenenin vücuda temas etmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyleyen Gündoğdu, “Bu noktada göçmen kuşlar üzerinden bu kenenin taşınmasından dolayı buna bir önlem almamız mümkün değil ancak hastalığın bize bulaşması noktasında önlem almamız bizim elimizde. Bilhassa kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlarımız veya piknik alanına giden vatandaşlarımızın, hayvanlarla uğraşan vatandaşlarımızın her gün günlük kontrollerini yapmalarını, dışardan eve geldikleri zaman ve uzun süre dışarda kaldıkları dönemde vücutlarını kontrol etmeleri, kene var ise eğer yapışmamışsa bu kenenin hemen uzaklaştırılması, eğer kene vücuda yapışmışsa da kendileri sıkarak değil, keneyi öldürerek ve parçalayarak değil bir sağlık kuruluşuna başvurmaları şart. Bilindiği gibi kenelerle virüsün bulaşması çoğu zaman vatandaşımızın bu keneyi vücuttan ayırma işlemini yanlış bir şekilde yapmalarından kaynaklı olduğu ve maalesef bundan dolayı da ciddi sonuçlarla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz” şeklinde konuştu.
KKKA hastalığında belirtileri de sıralayan Gündoğdu, “Altını çizmemiz gereken bir hususta şu, özellikle sadece keneden kaynaklı olarak bulaşın söz konusu olmadığı kenenin virüsü bulaştırdığı hayvanların salgılarından da tükürük, salya, kan veya virüsün bulaşmış olduğu insanlardan da vücut salgılarından başka insanlara bulaşın söz konusu olduğunu bu noktada özellikle tedbir alınması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Yaz dönemine yeni girmekle beraber bütün vatandaşlarımıza çağrımız; bu konuda farkındalığın artması, yetişkinlerin çocuklara dikkat etmesi, kendi vücutlarını da kontrol etmeleri ve kene ile karşılaşmaları durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini belirtmek istiyorum. Özellikle 14 günlük bir kuluçka süresinin olduğu, virüs kişiye bulaştığı zamanda özellikle grip gibi belirtilerin ateş, baş ağrısı, vücutta halsizlik, kırgınlık, eklem ağrıları şeklinde başladığını ve ilerleyen süreçte de maalesef kanamaların görüldüğü. İç kanamaların, gerekse mukoza kanamaları ile seyrettiğini ve destek tedavisi dışında da maalesef dünyada da belirgin bir tedavisinin olmadığını, bundan dolayı da korunmanın çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum” şeklinde konuştu.

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