Bingöl'de çuvallar içinde 407 kilo esrar ele geçirildi

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında 20 çuval içerisinde yol kenarına gizlenmiş 407 kilo esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda Genç ilçesi kırsalında yol kenarına gizlenmiş 20 çuval içerisinde 407 kilo esrar ele geçirildiği duyuruldu.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2022-06-08 16:08:16
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