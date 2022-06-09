Bingöl Valisi Kadir Ekinci: "Bütçemizi 400 milyon liralık ek bir bütçeyle arttırdık"

Muhtarlar toplantısında konuşan Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Bu yıl özel bir durum olacak inşallah. Bütçemizi 400 milyon liralık ek bir bütçeyle arttırdık. Dolayısıyla bu yıl çok daha fazla köyümüze hizmet etme, çok daha fazla vatandaşımızın hayır duasını alma gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, köy muhtarları ile buluşma programları çerçevesinde merkez ilçe köy muhtarlarıyla bir araya geldi. İl Genel Meclisi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Kadir Ekinci’nin yanı sıra Vali Yardımcısı Fatih Kaya, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Basatemur, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, İl Genel Meclis Üyeleri ve merkez ilçe köy muhtarları katıldı. Köy muhtarlarının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Vali Ekinci, "İl merkezinde şehrin çehresini değiştiren birçok önemli yatırıma imza atılıyor. Birçok ilde olmayan, Bingöl’e istihdam ve yatırım anlamında katma değer katacak yatırımlar hamdolsun bir bir hayata geçiriliyor. Bunların yanı sıra, il genelinde refah ve huzurun sağlanması çok önemli. Dolayısıyla merkezde yapılan yatırımlar kadar kırsalda yapılan yatırımların da önemine dikkatinizi çekmek istiyorum. Özellikle köylerimizde vatandaşlarımızın güven içinde daha rahat hayat sürebilmeleri amacıyla elimizdeki imkânları üst düzeyde ve etkin şekilde kullanarak onların hayatlarına dokunmaya gayret ediyoruz. Sizler de kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın birer temsilcisi, devletimizin de birer görevlisi olarak elbette vatandaşlarımıza daha yakın ve sorunlarına daha vakıfsınız. İnşallah sizlerle birlikte el ele vererek bu sorunları en kısa zamanda çözecek, vatandaşımızın hayatına yeni hizmet kalemleri ile dokunmuş olacağız. Ben bu vesileyle, bugüne kadar ilimiz genelinde yapılan çalışmalarda verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a buradan şükranlarımı arz ediyorum. İlk günden bu yana ‘vatandaş odaklı’ çalışma modeli dedik. Amacımız vatandaşlarımızın da içinde olduğu süreçlerle mevcut problemleri birlikte çözmektir. Yine daima bir plan içinde çalışmayı ve yapılanların ve yapılacakların bilinmesini önemsiyoruz. Vatandaş memnuniyeti bu çalışma tarzı ile inşallah daha yüksek olacaktır. En yakınından en uzağına tüm köylerimiz, tüm mezralarımız hizmet götürme açısından bizim için aynıdır” diye konuştu.



"Kaynaklarımızı etkin şekilde kullanıyoruz"

Bu yıl bütçeyi arttırdıklarını aktaran Vali Ekinci, "Kaynaklarımızı etkin şekilde kullanıyoruz. Ekiplerimizi verimli şekilde çalıştırıyoruz. Bu çalışma temposu ile geçen yıl 488 km asfalt yol yapımı ile Türkiye’de eşi görülmemiş bir yatırım gerçekleştirdik. Fakat bu yatırımlar tek başına tüm sorunları çözmüyor. Bunun yanında içme suyunda, kanalizasyonda, parke taşında ve diğer konularda elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu yıl özel bir durum olacak inşallah. Bütçemizi 400 milyon liralık ek bir bütçeyle arttırdık. Sayın Bakanımız ve Sayın Milletvekilimizin gayretleriyle yeni kaynaklar temin edildi. Dolayısıyla bu yıl çok daha fazla köyümüze hizmet etme, çok daha fazla vatandaşımızın hayır duasını alma gayreti içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.

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