Bingöl’de Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması düzenlendi

Bingöl’de Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği Kur’anKerim’i Güzel Okuma Yarışması bölge finalleri yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 20222023 Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasının bölge finalleri Bingöl merkez Ulu Camide yapıldı.

Bingöl başta olmak üzere Van, Bitlis, Muş, Ardahan, Şırnak, Hakkari ve Siirt illerinden birinci çıkanlar, bölge birinciliği için yarıştı. Jüri üyelerinin değerlendirmeleriyle bölge finallerinde Muş birincisi Ahmet Agit olurken, Türkiye finallerine katılmaya da hak kazandı.

Her bir katılımcının Kur’anı Kerim’i güzel okuduğunun altını çizen İl Müftüsü Vekili Yunus Bolluk, "2022 yılı Camiler ve Din Görevliler Haftası münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığımızın her yıl düzenlemiş olduğu Kur’anı Kerim’i güzel okuma yarışması bölge finali bu yıl ilimizde gerçekleştirildi. Daha önce illerinde birinci seçilen katılımcılar, buraya gelerek bölge finalinde yarıştılar. Yarışma neticesinde birincimiz Muş'tan gelen arkadaşımız, ikinci ise Bingöl’den katılan okuyucumuz, üçüncü olan ise Van’dan gelen arkadaşımız oldu. Muş’tan katılan arkadaşımız Türkiye finallerinde yarışacaktır. Kendisini ve yarışmaya katılan her bir arkadaşımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Bölge finallerinde birinci olan ve mutlu olduğunu dile getiren Ahmet Agit de "Diyanet İşleri Başkanlığımızın düzenlediği 20222023 Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma yarışması Bingöl’de yapıldı. Kur’anı Kerim’i güzel okumada birinci oldum. Bundan dolayı mutluyum çünkü Cenabı Hak hayırlarda yarışın diye buyuruyor. Bundan sonraki sürecimiz Türkiye finalidir. Final de il birincisi olduğum Muş’ta yapılacak. Hayırlısını istiyorum" diye konuştu.

Merkez Ulu Camide düzenlenen yarışmalara yoğun ilgi gösterilirken, programa Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınç, Müftü Vekili Yunus Bolluk, İmam hatipler ve vatandaşlar katıldı.

Kur’anı Kerim’i güzel okuma yarışmasının Türkiye finalinin ise Muş’ta gerçekleşeceği bildirildi.

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