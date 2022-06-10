Bingöl’de 60 kişilik grup doğa yürüyüşü gerçekleştirdi

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Bingöl’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi koordinesinde, Genç ilçesinde 60 kişinin katılımıyla doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Doğa Turizmi faaliyetleri çerçevesinde Genç ilçesi Çamlık bölgesine doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. 60 kişiden oluşan guruba Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu ve Belediye Başkanı Zeki Dirik de eşlik etti. Doğa yürüyüşünde bölge hakkında katılımcılara bilgi verilirken, çeşitli egzersizler yapıldı.

Benzer faaliyetlerin bölgede devam edeceği bildirildi.

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