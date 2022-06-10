Bingöl’de Matematik Şenliği düzenlendi

Bingöl’de öğrencilerin küçük yaştan itibaren matematiği sevmelerini sağlamak amacıyla, Matematik Şenliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve üniversiteler iş birliğinde matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla Matematik Şenliği düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen şenliğe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Matematiğin çok önemli bir alan olduğunu belirten Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Mühendislik ve tıp alanlarının ana konusu. Matematik zekasını çok severim ve çok önemserim. Hocalarımdan istediğim lütfen matematiği sevdirin" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel ise “Bugünkü programımızla birlikte önümüzdeki süreçte matematik alanında çeşitli etkinlik, çalıştay, seminer ve atölye çalışmalarımızla tam bir matematik seferberliğinin ilimizde başladığını ifade etmek istiyorum. Bilindiği üzere matematik, fizik, kimya ve biyoloji temel bilimlerdir. Bu bilimler, başlangıçtan itibaren uygarlığın en önemli yapı taşları olmuşlardır. Temel bilimlerde yaşanan her bir gelişme ve keşif medeniyet kubbemizin bir harcı, tuğlası olmuştur. Mevcut yaşamımızı daha iyi sürdürebilmemiz, çevremizde yaşananları daha iyi anlayabilmemiz ve içerisinde bulunduğumuz evreni daha iyi tanıyabilmemiz için temel bilimlere ihtiyacımız vardır. Hayatımızı her alanda kolaylaştıran teknolojiyi temel bilimlerin çıktılarıyla geliştirmekteyiz. Etkinliğimizin, ülkemizin bu güzide şehri Bingöl'de yapılmasının bu bağlamda önemli ve değerli olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol, öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri inceledi.

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