Devlet desteğiyle çilek bahçesi kurdu, hedefini 24 tona çıkardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devlet desteğiyle çilek bahçesi kurdu, hedefini 24 tona çıkardı

İHA

Devlet desteğiyle çilek bahçesi kurdu, hedefini 24 tona çıkardı

Bingöl’de 3 yıl önce devlet desteğiyle yüzde 70 hibeli projeden yararlanan çiftçi, kurduğu çilek bahçesinden bu yıl 24 tonun üzerinde hasat yapmayı bekliyor.
Bingöl’de İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün koordinesinde 2019 yılındaki Bir Ürün Bir Bölge Projesi çerçevesinde 43 çiftçiye çilek bahçesi kurulumunda yüzde 70 hibeli destek verildi. Bu destekten yararlanan ve 3 dönüm araziyle başlayıp 13 dönüme kadar üretim alanını genişleten çiftçi Orhan Seven, merkeze bağlı Garip köyünde çilek bahçesini kurdu. Eşinin ailesinden kalan arazi üzerine çilek ekimi yapan çiftçi Seven, 3 dönümde 6 ila 9 ton arasında çilek hasadı yaparken, bu yıl 8 dönümden 20 tonun üzerinde ürün elde etmeyi hedefliyor. Hasadına başladığı çilekleri iç piyasaya satan çiftçi Seven, gerek yarı zamanlı gerekse de tam gün yanında 7 kişiyi sezonluk olarak istihdam ediyor.
Çiftçi Seven’in çilek bahçesini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Burhan Bahadır, kent genelinde 43 çiftçiye hibe desteği verildiğini söyledi. Bahadır, "2019 yılında Bingöl ilimizde çiftçilerimize alternatif gelir kaynakları oluşturmak amacıyla, Bir Ürün Bir Bölge Projesi çerçevesinde Çilek Yetiştiriciliği Projesini hayata geçirdik. Toplamda 43 çiftçimize şimdiye kadar 89 dekarlık alan tahsis edildi. Projede her bir çiftçimize yüzde 70 hibeyle malç ve fide desteği yapıldı. Kalan yüzde 30’luk kısmında ise çiftçilerimiz bireysel sulama sistemi ve işçilik maliyetlerini karşılayarak projeye dahil oldular. Ortalama dekara elde edilen verim, 2,53 ton civarındadır. Elde edilen ürünler iç piyasada tüketilmektedir. Yine bu ürünlerin bir kısmı da kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı minvalinde yapılan ve yurt dışına ihracat yapan çilek reçeli fabrikamıza da gitmektedir ve buradan yurt dışı piyasalarına da satışlar yapılmaktadır. İnşallah bundan sonra da çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe, biz kendilerinin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

"Çilek üretimi kazancı olan bir iş"
Eşinin ailesinden kalan araziyi çilek üreterek değerlendirdiklerini ve üretim alanını da büyüttüklerinin altını çizen Orhan Seven, "2019 yılında Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün başlattığı bir proje vardı. Bir üründe çeşitlilik ve istihdama dönük bir projeydi. Bu arazi de eşime kalmıştı ve eşimle birlikte düşündük. Hem tarımla uğraşalım kendi arazimizi işletelim hem de istihdama dönük bir katkımız olur dedik. Takdir edersiniz ki ben memurum, devletin ve milletimizin bizden alacağı olduğu düşüncesiyle neler yapabiliriz diye tartıştık. Eşimle birlikte çilek üretimi yapmaya karar verdik. Çilek üretimine 3 dekarlık bir alan ile başladık. 3 dönümü önce 8 dönüme, arkasından da 13 dönüme çıkarmış olduk. Günü birlik ve yarı zamanlı çalışan arkadaşlarımız var, elemanlarımız var. Günde 67 kişi çalışıyor. Evlerine gönül rahatlığıyla alın terini silerek ekmek götürüyorlar. Bu da hem bizleri hem de onları mutlu ediyor. Çilek üretimi bakıldığı zaman emek yoğun bir iş ama kazancı da olan bir iş" diye konuştu.

Bu yıl hedefi 24 ton ürün elde etmek
8 dönümlük alanda ekim yapan ve çilek hasadına başlayan Seven, "3 dönüm iken biz 6 ton ile 9 ton arası ürün elde ediyorduk, fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. Şuan hasat ettiğimiz tam 8 dönümlük ve bundan 24 tonluk bir rekolte bekliyoruz. Fiyatlar değişkenlik gösterdiği için bir rakam söylemek doğru olmaz ama çilek yatırımının çok karlı bir iş olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl’de “usulsüz engelli raporu” operasyonunda 4 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Bingöl’de “usulsüz engelli raporu” operasyonunda 4 ...
Bingöl'de 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Bingöl'de 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda 4 ...
Bingöl’de Matematik Şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Bingöl’de Matematik Şenliği düzenlendi
Bingöl’de 60 kişilik grup doğa yürüyüşü gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Bingöl’de 60 kişilik grup doğa yürüyüşü ...
Bingöl’de Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Bingöl’de Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması ...
Bingöl Valisi Kadir Ekinci: "Bütçemizi 400 milyon liralık ek bir bütçeyle arttırdık"
YEREL HABERLER Bingöl Valisi Kadir Ekinci: "Bütçemizi 400 milyon ...
Bingöl’ün Genç ilçesinde 2022 yılı ilk beş ayı içinde uyuşturucu madde ticareti yapan 27 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bingöl’ün Genç ilçesinde 2022 yılı ilk beş ayı içinde ...
Bingöl’de 16 bin lira değerinde sigara çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Bingöl’de 16 bin lira değerinde sigara çalan hırsız ...
Uzm. Dr. Mehmet Alagöz: "Yaz aylarında yağlı ve sıcak yiyeceklerden olabildiğince kaçınmaya çalışalım"
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Mehmet Alagöz: "Yaz aylarında yağlı ve sıcak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.