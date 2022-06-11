Köpekler kovalayınca çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kedi, kurtarıldı

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Bülent TEMİZ/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)BİNGÖL´ün Karlıova ilçesinde köpekler kovalayınca çıktığı 5 metre boyundaki elektrik direğinde mahsur kalan kedi, elektrik dağıtım şirketi çalışanları tarafından kurtarıldı.

Karlıova ilçesine bağlı Molaşakir köyünde köpeklerin kovaladığı kedi 5 metrelik elektrik direğine çıktı. Direkte mahsur kalan kediyi gören köylüler, elektrik dağıtım şirketini arayıp, bilgi verdi. Köye sevk edilen ekipler, yaptıkları çalışmayla kediyi kurtarip, doğal ortamına bıraktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ

2022-06-11 11:35:35



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