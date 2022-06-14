Bakan Çavuşoğlu Bingöl'de



Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konferans ve bir dizi ziyaret için geldiği Bingöl'de esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bingöl Üniversitesi'nde düzenlenecek 'Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası Konferansı'na katılmak ve bir dizi ziyaret için kente geldi. Bakan Çavuşoğlu, ilk olarak Genç Caddesi'nde esnafla bir araya geldi. Çavuşoğlu'na ziyaretlerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve partililer eşlik etti. Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Bakan Çavuşoğlu, daha sonra AK Parti Bingöl İl Başkanlığı'na giderek, partililerle görüştü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-06-14 13:08:14



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