Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Zalime Yavuz, mazluma ise Yunus oluyoruz” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bingöl'de ‘Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası’ konferansına katıldı Bakan Çavuşoğlu: "İHA’larımız, SİHA’larımız dünya markası oldu"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Zalime Yavuz, mazluma ise Yunus oluyoruz” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bingöl'de ‘Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası’ konferansına katıldı Bakan Çavuşoğlu: "İHA’larımız, SİHA’larımız dünya markası oldu"

İHA

Bingöl'de Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası konferansında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dış politikamızı belirlerken tarih ve medeniyetimizin getirdiği sorumlulukla hareket ediyoruz. Gücümüzü de biliyoruz, sorumluluğumuzun ne olduğunu da çok iyi biliyoruz. Suriye'de, Libya'da, Irak'ta, Kafkaslarda, Balkanlarda, Orta Doğu'da ve hatta uzak coğrafyalarda zalime Yavuz, mazluma ise Yunus oluyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Zalime Yavuz, mazluma ise Yunus oluyoruz” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bingöl'de ‘Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası’ konferansına katıldı Bakan Çavuşoğlu: "İHA’larımız, SİHA’larımız dünya markası oldu"

Bingöl’de Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası konferansında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dış politikamızı belirlerken tarih ve medeniyetimizin getirdiği sorumlulukla hareket ediyoruz. Gücümüzü de biliyoruz, sorumluluğumuzun ne olduğunu da çok iyi biliyoruz. Suriye’de, Libya’da, Irak’ta, Kafkaslarda, Balkanlarda, Orta Doğu’da ve hatta uzak coğrafyalarda zalime Yavuz, mazluma ise Yunus oluyoruz” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üniversitede düzenlenen “Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası” konferansına katılmak üzere Bingöl’e geldi. Üniversite Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde başlayan konferansa Bakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

"Türkiye bölgesel gücünü arttıran bir ülke oldu"
Türkiye’nin küresel bir aktör haline geldiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, “Ülkemizin, milletimizin büyük bir tarihi medeniyeti olduğunu unutmayalım. Attığımız her adımda tarihimizden ilham alalım. Coğrafyamıza bakın, bulunduğumuz yerde 3 ana kıtanın tam merkezindeyiz. Karadeniz ülkesiyiz, Balkan ülkesiyiz, Ortadoğu ülkesiyiz, Akdeniz, Kafkasya aynı şekilde Afrika’ya uzanan tam merkezdeyiz. Dolayısıyla böyle bir merkezde çok güçlü olmamız gerekiyor. Dünyadaki çatışmaların, sorunların, krizlerin yüzde 60’ı da bizim coğrafyamızda. Doğrudan bizi ilgilendiren çatışmalar. Tüm zorluklara rağmen hatta bu zorlukların bize öğrettikleriyle birlikte Türkiye bölgesel gücünü arttıran bir ülke oldu, küresel bir aktör haline geldi" diye konuştu.

"Büyük ülkenin yükü de büyük olur"
Türkiye’nin birçok bölgede kendisini göstermesi gerektiğinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "Büyük ülkenin yükü de büyük olur. Nasıl deriz, 'Allah herkese kaldırabileceği kadar yük verir.' Eğer büyük ülkeysek beklenti de çok sorumluluk da çok. Dolayısıyla yükümüz ağırdır ve bunun üstesinden gelmemiz lazım. Bugün Türkiye’nin Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya, Karadeniz, Ortadoğu, Afrika gibi bölgelerde ben de varım demesi zaten şart. Bunu görmezden gelme lüksümüz yok bizim. Olmalıyız ve daha da güçlü olacağız inşallah” şeklinde konuştu.
Dünyadaki gelişmelerin gerisinde kalınmaması gerektiğini de vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Hamdolsun Türkiye dünya haritasında ağırlık merkezine dönüştüğü bir ülke haline geldi. Birçok önemli kararlar artık burada şekilleniyor. Diplomasi sadece belirli bir zümrenin, siyasetçinin ve diplomatik işi olmaktan çıktı. Madem dış politika çok katmanlı, madem Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikası çok yönlü, madem bir tek başımıza diplomatlar olarak yetemiyoruz, o zaman dış politikanın içindeki aktörleri arttırmamız lazım. Parlamenterler, aynı şekilde iş insanımız, sivil toplum örgütlerimiz, öğrencimiz, üniversitelerimiz, belediyelerimiz hepsiyle beraber, dış politikamızı diğer bakanlıklarla beraber uyumlu bir şekilde yürütüyoruz. Savaş tabiri var topyekûn savaş diye. Bu ne demek? Tüm imkânlarıyla bir devletin, bir milletin savaşın içine girmesi demek. Tıpkı iki tane yaşanan dünya savaşında olduğu gibi. Biz de şimdi diyoruz ki diplomaside topyekun diploması diyoruz. Çünkü dünyadaki gelişmelerin gerisinde kalamayız."

"Barış için en çok çaba gösteren ülke Türkiye"
RusyaUkrayna savaşında barış için en çok çaba gösteren ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Her ülke güç unsurlarıyla olduğu kadar irade ve dayanıklılığıyla da sınanıyor. Ne kadar iradesi var, ne kadar dayanıklı? Küresel salgın bitti, Ukrayna savaşı başladı. Hem gıdada hem enerjide ciddi krizler var. Bu krizler giderek derinleşmeye başladı. Küresel ekonomik durgunluk maalesef her yerde hissedilmeye başlandı. Krizler sadece bölgelerinde değil, binlerce kilometre ötede de etkilerini hissettiriyor. Buna da uzmanlar kelebek etkisi diyor. Mesela Ukrayna krizi Afrika’da açlığa, Avrupa’da göç krizine, Latin Amerika'da ise üretim krizine yol açtı. Dolasıyla bir yerde yaşanan bir krizde herkes etkilenir. Bu savaşın uzamasını isteyenler var maalesef. 'Neden uzamasını istiyorsunuz?' diye soruyoruz, 'Rusya’nın zayıflaması lazım' diyor. 'Rusya’ya bedel ödetmemiz lazım' diyor. Tamam Rusya’nın yaptığı yanlış. Biz doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz. O yüzden de zaten saygı görüyoruz. Savaşın uzamasının bedelini kim ödüyor? Dost Ukrayna halkı ödüyor. Canlarıyla, mallarıyla ödüyor. Her gün toprakları bir bir gidiyor. Biz, bu savaşın uzamasını isteyen ülkelere başından söyledik bunu, 'Ukrayna için bölge için bedeli ağır olur, bir an önce ateşkes ondan sonra masada çözümü aramamız lazım' diye. Onun için barış için en çok çaba gösteren ülke Türkiye” dedi.

"Yakın ve uzak coğrafyalarda bizim varlığımız kesinlikle tesadüf değildir"
Dış politikayı belirlerken tarih ve medeniyetin getirdiği sorumlulukla hareket ettiklerini bildiren Bakan Çavuşoğlu, "Gücümüzü de biliyoruz, sorumluluğumuzun ne olduğunu da çok iyi biliyoruz. Suriye’de, Libya’da, Irak’ta, Kafkaslarda, Balkanlarda, Orta Doğu’da ve hatta uzak coğrafyalarda zalime Yavuz, mazluma ise Yunus oluyoruz. Yakın ve uzak coğrafyalarda bizim varlığımız kesinlikle tesadüf değildir. Milletimizin ve mazlumun hakkını savunuyoruz, hakkını arıyoruz. Yeri geldiğinde oyun kurucu oluyoruz, yeri geldiğinde Türkiye’ye karşı kurulan oyunları bozan ülke oluyoruz, bozan millet oluyoruz. Başta savunma sanayi olmak üzere her alanda kapasitemizi güçlendiriyoruz. Bugün İHA’larımız, SİHA’larımız dünya markası oldu. Aktif firmalarımız, kamu ve özel firmalarımız gelen talepleri karşılayamaz oldu. Nasıl oldu da Türkiye bu noktalara geldi şaşırıp kalıyorlar" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl’de 'Usulsüz engelli raporu' operasyonu: 18 gözaltı
YEREL HABERLER Bingöl’de 'Usulsüz engelli raporu' operasyonu: 18 ...
Bakan Çavuşoğlu Bingöl'de
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu Bingöl'de
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bingöl'de esnafla bir araya geldi
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bingöl'de esnafla ...
Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı
YEREL HABERLER Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi ekipler ...
Genç Kaymakamı Kaptanoğlu köydeki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Genç Kaymakamı Kaptanoğlu köydeki çalışmaları ...
Bingöl'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Bingöl'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Yedisu Kaymakamı Kaya, “70 dekar olan üretim, 600 dekara yükseldi”
YEREL HABERLER Yedisu Kaymakamı Kaya, “70 dekar olan üretim, 600 ...
Bingöl’deki kaplıcalara yoğun ilgi
YEREL HABERLER Bingöl’deki kaplıcalara yoğun ilgi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.