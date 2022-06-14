Bingöl’de 'Usulsüz engelli raporu' operasyonu: 18 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de 'Usulsüz engelli raporu' operasyonu: 18 gözaltı

İHA

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen 'Usulsüz engeli raporu' operasyonunda, tutuklanan 4 şüphelinin ardından 18 şüpheli daha gözaltına alındı.

Bingöl’de 'Usulsüz engelli raporu' operasyonu: 18 gözaltı

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen 'Usulsüz engeli raporu' operasyonunda, tutuklanan 4 şüphelinin ardından 18 şüpheli daha gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, , “Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığımız organizesinde 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek veya Üye Olmak' ve 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, engelli vatandaşlarımıza sağlanan bir takım maddi kolaylıklardan yararlanmak amacıyla, Bingöl ilinde usulsüz engelli raporu düzenlenmesi olaylarına karıştığı tespit edilen şüpheli şahıslarla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Başsavcılığımızca yapılan tahkikatta, usulsüz rapor alan/almaya çalışan şahıslardan bazılarının olayı organize eden şüphelilere veya 3. şahıslara adına açılmış banka hesaplarına para gönderdiği, bu kapsamda şüphelilerin de elde ettikleri maddi menfaatler yapılan yazışmalarla ortaya çıkarılmıştır. Bu doğrultuda, Bingöl ilinde düzenlenen engelli raporlarının kullanılması suretiyle indirimli araç alma, engelli maaşı bağlanması, bakım ücreti başvuruları, malulen emekli olma, askerlik için çürük raporu alma ve indirimli elektriksu aboneliği vb. gibi devletimizin engelli vatandaşlarımıza sağladığı maddimanevi kolaylıklar mercek altına alınmış olup, belirtilen raporların düzenlenmesinde usulsüzlük yapan, aracılık eden veya bu yönde talepte bulunanlar hakkında gerek adli yönden, gerekse idari yönden yapılan soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Yapılan ilk tespitler doğrultusunda Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nce icra edilen operasyonda 07 Haziran 2022 günü, aralarında Bingöl Devlet Hastanesi çalışanlarının da bulunduğu 25 şüpheli ile ilgili işlem yapıldığı bilgisi paylaşılmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda 53 şüpheli şahsın daha usulsüz rapor düzenleme/kullanma/aracılık etme işlerine karıştığının tespit edildiği, mevcut delil durumuna göre 53 şüpheli şahıstan 18’i hakkında gözaltı kararı verilerek 14 Haziran 2022 günü saat 06.30’da Bingöl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındıkları, geriye kalan 35 şahsın ise Emniyete getirilerek haklarındaki müsnet suçlardan dolayı ifadelerinin alınmasına başlandığı, hali hazırda tahkikatın titizlikle devam ettiği hususunda kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Zalime Yavuz, mazluma ise Yunus oluyoruz” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bingöl'de ‘Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası’ konferansına katıldı Bakan Çavuşoğlu: "İHA’larımız, SİHA’larımız dünya markası oldu"
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Zalime Yavuz, mazluma ...
Bakan Çavuşoğlu Bingöl'de
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu Bingöl'de
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bingöl'de esnafla bir araya geldi
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bingöl'de esnafla ...
Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı
YEREL HABERLER Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi ekipler ...
Genç Kaymakamı Kaptanoğlu köydeki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Genç Kaymakamı Kaptanoğlu köydeki çalışmaları ...
Bingöl'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Bingöl'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Yedisu Kaymakamı Kaya, “70 dekar olan üretim, 600 dekara yükseldi”
YEREL HABERLER Yedisu Kaymakamı Kaya, “70 dekar olan üretim, 600 ...
Bingöl’deki kaplıcalara yoğun ilgi
YEREL HABERLER Bingöl’deki kaplıcalara yoğun ilgi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.