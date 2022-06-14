Karlıova´da sağanak, sel ve heyelana neden oldu

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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Bülent TEMİZ/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)BİNGÖL´ün Karlıova ilçesinde sağanak sel ve heyelana neden oldu. Mahsur kalan araçlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Karlıova-Yedisu kara yolunda heyelan, Sarıkuşak köyünde ise sel meydana geldi. Her 2 bölgede de araçlar mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgelere sevk edilen İl Özel İdaresi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, suyun yönünü değiştirip, yolları temizleyerek araçları kurtardı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ

2022-06-14 18:00:56



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