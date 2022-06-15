Bingöl'de, 'Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi'ne katılan çocuklara madalyaları verildi



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün pilot il seçildiği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi'nin kapanış töreni yapıldı. Törende lige katılan bütün çocuklara madalya verildi.

Bingöl'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu, Valilik, Belediye ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi'nin kapanış töreni yapıldı. Karşıyaka Spor Salonu'nda düzenlenen programa Vali Kadir Ekinci, Geleneksel Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu, İl Emniyet müdürü Ali Canbolat ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel ile vatandaşlar katıldı. Tören coşkulu bir kapanışa sahne olurken, lige katılan ve geleneksel sokak oyunları olan 'sek sek' ve 'mendil kapmaca' gibi oyunlarını oynayan 6 ortaokul ve 12 ilkokuldaki bütün öğrencilere madalya verildi.

Bingöl'ü pilot il olarak seçtiklerini belirten Türkiye Geleneksel Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu, "Çok güzel ve duygusal anlar yaşadık. Çocuklar çok mutlu, bizler de mutluyuz. Nasip olursa seneye bunlar katlanarak devam edecek. İnşallah 81 ilimizde bu lig yapılacaktır. Bingöl'de ilk oldu, pilot bir il oldu. 250 çocuğumuz katıldı. 2 aya yakındır oyunlar oynanıyor. Şükürler olsun kazasız belasız bu ligi bitirdik, kupa ve madalyalarını verdik" dedi.

Vali Kadir Ekinci ve beraberindekiler çocuklarla birlikte, 'sek sek' ve 'mendil kapmaca' gibi oyunları oynadı. Tören madalya ve kupaların verilmesiyle son buldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-06-15 14:03:00



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