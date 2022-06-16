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Öldürmeden etkisiz hale getiren enerji silahı 'TASER-7' Türkiye'de

İHA

Öldürmeden etkisiz hale getiren enerji silahı 'TASER-7' Türkiye'de

Dünya üzerinde birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapan Axon firması tarafından üretilerek hem güvenlik güçlerini koruyan hem de öldürmeden etkisiz hale getiren enerji silahı 'TASER7', pilot bölge seçilen Bingöl'de tanıtıldı.
Axon firması tarafından üretilen TASER enerji silahlarının dünyada 136 ülkede güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmasının ardından Türkiye'de de gerekli izinler alınarak kullanım öncesi seminerler verilmeye başlandı. Kas sistemini geçici olarak etkisiz kale getiren ancak buna rağmen insan vücuduna 'acı' vermeyen TASER7, ilk defa pilot bölge seçilen Bingöl'de güvenlik güçlerine düzenlenen seminerle tanıtıldı. 7.5 metre mesafeye kadar etkisizleştirme etkisine sahip olan TASER cihazlarının şu ana kadar sahada 3 milyon 500 binden fazla kullanımının raporlandığı, insan sağlığına olumsuz etkisinin kalp pili ve kalp hastası olan vakalar dahil direkt olarak tespit edilmediği kaydedildi. Her ne kadar halk arasında 'elektroşok silahı' diye adlandırırsa da bunun tamamen yanlış olduğu da vurgulandı.

200 binden fazla hayat kurtardı
Sahada ateşli silah veya 'kaba güç' kullanılması yerine TASER kullanımının bugüne kadar 200 binden fazla kişinin hayatını kurtardığı, ölüm ve yaralanmaları önlediği de aktarıldı. Olayları kontrol altına almada ve şüpheliyi sakinleştirmede yüzde 68’lere varan oranlar yakalayan silah sayesinde ilk gördükleri anda bile şüphelilerin yüzde 36.7 oranında direnmeden teslim olduklarının belirlendiği ifade edildi. AB ülkeleri ile ABD'nin sağlık kuruluşlarından 108’den fazla 'İnsan Sağlığı Uyum Raporları' bulunduğuna da dikkat çekildi. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de güvenlik güçleri haricinde bu silahın sivillere satışının yapılmayacağı ifade edildi. VIP koruma, istenmeyen saldırı ve terör olaylarına müdahalede 'dengeli güç' kullanma konularını kapsayan ve 2 gün süren seminerde, enerji silahıyla birlikte kullanılan yaka kamerasının da kayıta girmeden 2 dakika öncesine kadar geçmişe yönelik kayıt özelliği anlatıldı.

"Bingöl pilot bölge, önemli bir personele sahip"
TASER Cihazları Türkiye Distribütörü ve Temsilcisi Ethan Hunter yaptığı açıklamada, "Bugün Bingöl’de güvenlik kuvvetlerine TASER7 adını verdiğimiz cihazımızı tanıtmaya ve uygulamalarını yapmaya geldik. Bingöl, bölgedeki pilot bölgelerden bir tanesi. Önemli bir personele sahip. O yüzden de eğitimlere Bingöl’de başlamak istedik" dedi.

"178 yerden sağlık raporu alınmış dünya üzerindeki tek cihaz"
Firmanın Ortadoğu ve Türkiye Direktörü Anas Hamourı de, "Axon firması dünyada 136’dan fazla ülkeye satış yapan, kolluk kuvvetlerinin eve güvenli dönmesini hedefleyen sistemler ve cihazlar üreten bir firma. Dünya üzerinde birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de bu işbirliğimizi kolluk kuvvetleriyle yapmak için buradayız. Bingöl bizim için çok önemli bir bölge. Axon’un en büyük özelliklerinden biri görüntüleme sistemleri ve etkisizleştirmede daha az ölümcül olan TASER dediğimiz silahı üretmesi. TASER dünya üzerinde daha az ölümcül olarak bilinen 178 yerden sağlık raporu alınmış dünya üzerindeki tek cihaz" diye konuştu.

"Ateşli merminin, ateşli silahın kullanımını azaltmak istiyoruz"
TASER’i piyasaya sürmelerindeki amaca da değinen Hamourı, "Kolluk kuvvetlerinin gerektiği zaman dengeli güç kullanmasını ön plana çıkarmak ve mümkün mertebe ateşli silah kullanma oranını aza indirmeye çalışmak. Dünya üzerindeki en büyük amaçlarımız ileriki yıllarda ateşli merminin, ateşli silahın kullanımını azaltmak. Bunun için en büyük alternatif olarak TASER dediğimiz cihazımızı öne ve piyasaya sürüyoruz. Diğerlerinden farklı olarak TASER'in en büyük özelliklerinden biri bağımsız üniversitelerce, bağımsız hükümetlerce, bağımsız ülkelerden alınmış raporlarımızın olması. Axon aynı anda TASER silahının yanında yaka kamerası sistemleri, iç güvenlik sistemleri, araç içi kamerası sistemleri ve dronlarda canlı yayın yapılması sistemlerini entegre sistem olarak sunuyor. En büyük amacımız sistemlerin tamamını çalıştığımız kolluk kuvvetlerine entegre edip hem olaylara daha başka bir yaklaşım sağlamak hem de kolluk kuvvetlerinin eve sağ salim dönmesini sağlamak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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