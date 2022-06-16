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Bingöl´de 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda 1 tutuklama

DHA

Bingöl´de 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda 1 tutuklama


Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de usulsüz engelli raporu düzenleyerek 'kamu kurum ve kuruluşlarını zarar uğrattıkları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 1´i tutuklandı. 
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçları ile ilgili yürütülen soruşturmada, usulsüz engelli raporu düzenlendiği belirlendi. Usulsüz rapor alan veya almaya çalışanlardan bazılarının olayı organize eden şüphelilere veya 3'üncü kişiler adına açılmış banka hesaplarına para gönderdiği tespit edildi. Şüphelilerin elde ettikleri maddi menfaat, yapılan yazışmalar ile ortaya çıkarıldı. Düzenlenen engelli raporlarının kullanılmasıyla; indirimli araç alma, engelli maaşı bağlanması, bakım ücreti başvuruları, malulen emekli olma, askerlik için çürük raporu alma ve indirimli elektrik-su aboneliği gibi, devletin engellilere sağladığı kolaylıklar incelemeye alındı. Belirtilen raporların düzenlenmesinde usulsüzlük yapan, aracılık eden veya bu yönde talepte bulunanlar tespit edildi. İlk tespitler doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 Haziran'da düzenlenen operasyonda, aralarında Bingöl Devlet Hastanesi çalışanlarının da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 6´sı adli kontrol şartıyla 21 kişi ise serbest bırakılmıştı. 
Soruşturma kapsamında 14 Haziran´da usulsüz rapor düzenleme, kullanma ve aracılık suçlarına karıştığı tespit edilen 18 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. 13 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1´i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2022-06-16 18:56:19

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