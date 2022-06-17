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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de YKS koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi

İHA

Bingöl’de YKS koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Bingöl’de cumartesi ve pazar yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi, koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de 18 Haziran günü sabah YKS 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran günü sabah 2. oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve aynı gün öğleden sonra ise 3. oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. Kentte yaklaşık 15 bin öğrencinin gireceği YKS öncesinde koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı. Üniversite Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Demir, Vali Yardımcısı Muhammet Deniz Kılınç, İl Emniyet Müdürü Ali Canpolat, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Alb. Gökhan Şahin, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Übeyit Döner katıldı.
Koordinasyon kurulu toplantısında alınan kararlara göre, cumartesipazar günleri sınavlardan önce 08.0010.00 saatleri ile sınavlardan sonra 12.0014.00 saatleri arasında şehir içi servis sayısı artırılacak. Sınava girecek öğrencilerin kimliklerini kaybetmeleri halinde sınav günleri saat 07.00 ile 10.00 arasında Nüfus Müdürlüğü açık olacak ve öğrenciler geçici kimlik belgesi alarak sınava girebilecek. Bütün sınav binaları sınavdan önce hijyen ve temizlik kurallarına dikkat edilerek hazır hale getirilecek. Sınav günleri öğrencilerin rahat bir şekilde binalarına ulaşabilmeleri için şehrin birçok noktasında trafik ekipleri görev alacak ve yol kontrolleri sağlanacak.
Ayrıca sınav günleri sınav binalarına yakın olan bölgelerdeki tüm inşaat çalışmalarının da durdurulacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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