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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yangın söndürme helikopteri Bingöl’e konuşlandırıldı

İHA

Yangın söndürme helikopteri Bingöl’e konuşlandırıldı

Elazığ Bölge Orman Müdürlüğü’ne koordinesine verilen yangın söndürme helikopteri, yangına hassasiyet durumu nedeniyle Bingöl sınırları içinde konuşlandırıldı.
Konu hakkında yazılı açıklama yapan Orman İl Müdürü İbrahim Börü, “Orman Genel Müdürlüğümüzce Elazığ Orman Bölge Müdürlüğümüze 1 adet yangın söndürme helikopteri görevlendirilmiş olup, yangın söndürme helikopteri yangına hassasiyet durumu nedeni ile Bingöl Orman İşletme Müdürlüğümüz sınırları içerisinde konuşlandırılmıştır. Yangına hassasiyet noktasında 2’inci bölge grubunda olan ilimizde yangın söndürme helikopterinin oluşu, orman yangınlarına karşı daha etkin bir mücadele vermemizi sağlayacak olup 2 adet arazöz, 2 adet ilk müdahale aracı, köylerimize konuşlandırdığımız 16 adet su tankeri, 1 greyder ve yangın söndürme ekiplerimiz ile yangın sezonuna hazırlanmış bulunmaktayız” dedi.
Vatandaşları yangınlara karşı uyaran Börü, “Vatandaşlarımızdan talebimiz ormanlık alanlarda piknik ateşi yakmamaları, anız yakmamaları, yolculuk esnasında sigara izmaritlerini yol kenarına atmayıp orman yangın riski oluşturacak benzer konularda daha bir hassasiyet içinde olup orman yangını veya yangın dumanı gördüklerinde ücretsiz olan 112 veya 177 yangın ihbar hattını aramalarıdır” ifadelerine yer verdi.

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