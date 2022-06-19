Bingöl’de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl’de çıkan orman yangını, ekiplerin yanı sıra jandarma ve vatandaşların desteğiyle söndürüldü.
Yangın, merkeze bağlı Kardeşler köyü ormanlık alanında çıktı. Alınan bilgilere göre, ormandan dumanlar yükseldiği gören köydeki vatandaşlar durumu jandarma ve Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bölgeye 5 personel ve 1 arazöz sevk edilirken, çıkan yangın jandarma ve vatandaşların desteğiyle kontrol altına alındı.
Ormanlık alandaki yangın kısa sürede söndürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.