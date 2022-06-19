Bingöl'de ormanda çıkan yangın söndürüldü

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL merkeze bağlı Kardeşler köyünde ormanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Merkeze bağlı Kardeşler köyünde saat 15.00 sıralarında ormanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ve köylülerin yardımıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-06-19 18:30:36



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