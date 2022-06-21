Bingöl'de yaban hayatı fotokapanda

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince kırsaldaki farklı noktalara yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayvanlarını görüntüledi.

DKMP tarafından Bingöl´de yaban hayatının gözlemlenmesi amacıyla kırsalda farklı noktalara yerleştirilen fotokapanlara, yaban hayvanları yansıdı. Fotokapanlarda ayı, kurt, dağ keçisi, vaşak, tilki ve tavşan gibi hayvanların görüntüleri yer aldı. Ekipler, görüntülemelerin ardından kırsalda farklı periyotlarla fotokapanların konumlarını değiştirerek, yaban hayatını anbean kaydediyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-06-21 17:35:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.