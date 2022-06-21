Bingöl'de yaban hayatı fotokapanda

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince kırsaldaki farklı noktalara yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayvanlarını görüntüledi.
DKMP tarafından Bingöl´de yaban hayatının gözlemlenmesi amacıyla kırsalda farklı noktalara yerleştirilen fotokapanlara, yaban hayvanları yansıdı. Fotokapanlarda ayı, kurt, dağ keçisi, vaşak, tilki ve tavşan gibi hayvanların görüntüleri yer aldı. Ekipler, görüntülemelerin ardından kırsalda farklı periyotlarla fotokapanların konumlarını değiştirerek, yaban hayatını anbean kaydediyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2022-06-21 17:35:45
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