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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Solhan’da gerçeği aratmayan deprem ve yangın tatbikatı

İHA

Solhan’da gerçeği aratmayan deprem ve yangın tatbikatı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde hastane personeli tarafından gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.
Solhan Devlet Hastanesinde Hastane Afet Planı çerçevesinde tatbikat yapıldı. Tatbikata, AFAD, itfaiye, ambulans ile polis ekipleri de katılarak destek verdi. Tatbikat öncesinde AFAD personeli tarafından hastane personeline deprem ve yangın eğitimleri verildi. Eğitim sonrasında anonslarla hastanede bulunanlar uyarılırken, siren sesiyle hastane personeli tahliye edildi. Yangın anında yapılması gerekenler anlatılarak senaryo gereği çıkan yangın ise itfaiye ekipleri ve hastane personelinin koordineli çalışması sonucu söndürüldü. Mavi kod verilerek halat yardımıyla tahliye edilen temsili yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Polisin güvenlik tedbiri aldığı tatbikat gerçeğini aratmadı.
Tatbikat sonrasında açıklamalarda bulunan Hastane Sivil Savunma Amiri Serhat Bilmez, "Her yıl yaptığımız yıllık tatbikatımızın bugün birini daha gerçekleştirmiş olduk. 2022 saha tatbikatı, deprem ve hastanede yangın tatbikatını gerçekleştirdik. Sağ olsun il afet, Solhan 112, itfaiye ekibimiz, emniyet birimindeki arkadaşların katılımıyla güzel bir tatbikat gerçekleştirdik. Gerçeğe yakın olması için elimizden geleni yaptık. Önce eğitim salonumuzda AFAD’dan arkadaşlarımız eğitimlerini verdi akabinde daha önce belirlediğimiz personelimizle yangın tatbikatı yaptık, ekiplerimiz yangına müdahale etti. Akabinde bütün ekiplerimiz hasta tahliyesinde hastanemizde tahliye yapılması için AFAD’daki arkadaşlar hasta tahliyesinde bulundu. İkinci kattan bir hasta tahliyesi gerçekleştirdik. Akabinde mavi kod hastaya müdahale kodumuz verildi. Daha sonraki aşamada çocuk kaçırma ile ilgili bizde çocuk hastanesi ayrı olmadığı için, çocuk doktorlarımızda burada bulunduğu için pembe kod tatbikatı yaptık. Akabinde kırmızı kod verilerek sahada yangın tatbikatını gerçekleştirdik. Başarılı geçti. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz" dedi.

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