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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de ASDEP ekibi 39 bin haneyi ziyaret etti

İHA

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü koordinesinde Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) çerçevesinde ekipler 39 bin 142 haneyi ziyaret etti.

Bingöl’de ASDEP ekibi 39 bin haneyi ziyaret etti

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü koordinesinde Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) çerçevesinde ekipler 39 bin 142 haneyi ziyaret etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yürütmüş olduğu Aile Sosyal Destek Programı, Bingöl’de İl Müdürlüğü koordinesinde devam ediyor. İl Müdürlüğüne bağlı ASDEP ekipleri, 20172022 Mayıs ayı itibariyle kent genelinde 39 bin 142 hane ile 97 bin 84 kişiyi ziyaret etti. ASDEP ekipleri, hanelere ve kişilere yönelik gerçekleştirdikleri ziyarette, talep ve ihtiyaçlara göre ilgili kurumlara yönlendirme yapmaya devam ediyor.
Çalışma hakkında açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, "Bakanlığımız desteğiyle müdürlüğümüz koordinesindeki ekiplerimiz, dezavantajlı aileler ve bireylere ulaşmaya devam ediyor. Gerçekleşen görüşmelerde alınan talepler, ilgili kurumlara aktarılarak ailelerin ve bireylerin ihtiyaçları bu doğrultuda karşılanıyor. Biz kentimizin en ücra köşesinde vatandaşımıza ulaşıncaya kadar çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

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