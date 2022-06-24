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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl Belediyesi işçilere yüzde 55 zam yaptı

İHA

Bingöl Belediyesi işçilere yüzde 55 zam yaptı

Bingöl Belediyesi, şirket bünyesinde çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesinde yüzde 55 oranında zam yaptı. Başkan Erdal Arıkan, “Emeği ve alın teriyle çalışan tüm işçi kardeşlerimize hayırlı olsun” dedi.
Bingöl Belediyesi ile Hakİş’e bağlı Hizmetİş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi belediye çalışanlarının yüzünü güldürdü.
Belediyedeki 613 şirket personelini ilgilendiren ve 20222024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Hizmet İş Sendikası Genel Başkanvekili Hüseyin Öz ve Hizmet İş Sendikası Bingöl Şube Başkanı Abdulmecit Akdemir tarafından imza altına alındı. Yeni imzalanan toplu sözleşmeye göre, şirket bünyesinde çalışan işlere 1’inci yıl için yüzde 55 zam yapıldı. 2’inci yıl için ise 2023 Şubat ayı enflasyon oranında artış sağlanacak.
Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen imza töreninin ardından açıklamada bulunan Başkan Arıkan, “Verdiğimiz ücretin karşılığını kadim şehrimize hizmet ve vatandaş memnuniyeti olarak alıyoruz. Toplu iş sözleşmesinin tüm işçi kardeşlerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Her kademedeki iş arkadaşlarımızla şehrimize ve vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmeye, üretmeye ve yeni yeni projelerle şehrimizin yarınlarını inşa edeceğiz” diye konuştu.
Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin verimli geçtiğini vurgulayan Hizmet İş Sendikası Genel Başkanvekili Hüseyin Öz ise "Belediye yönetimimiz ve işçi kardeşlerimizle yaptığımız istişare neticesinde uzlaşma sağladık. Çalışan arkadaşlarımıza yüzde 55 oranında artış sağlayan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmemizin sendikamıza, belediyemize ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
Hizmet İş Sendikası Bingöl Şube Başkanı Abdulmecit Akdemir de sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni ederek, "Şehrimiz için gece gündüz çalışan işçi kardeşlerimize yapılan zam oranından son derece memnunuz. Hassasiyetlerinden dolayı Başkanımız Sayın Erdal Arıkan’a ve özverili gayretlerinden dolayı Genel Başkanvekilimiz Hüseyin Öz’e teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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