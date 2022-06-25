5 ay önce başladığı güreşte Türkiye şampiyonu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 ay önce başladığı güreşte Türkiye şampiyonu oldu

İHA

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde bulunan güreş kursuna 5 ay önce kayıt yaptıran ve müsabakalara hazırlanan 11 yaşındaki Rümeysa Keskin, U11U13 kategorisinde 33 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

5 ay önce başladığı güreşte Türkiye şampiyonu oldu

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde bulunan güreş kursuna 5 ay önce kayıt yaptıran ve müsabakalara hazırlanan 11 yaşındaki Rümeysa Keskin, U11U13 kategorisinde 33 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.
Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün de desteğiyle, 5 ay önce güreş kursu açıldı. Onlarca okuldan kaydı alınan öğrenciler, ders saatlerinden arta kalan vakitlerinde kursa gelerek müsabakalara hazırlandı. Bu öğrencilerden biri olan 11 yaşındaki Rümeysa Keskin de kurs hocasının kendisini yönlendirmesiyle kaydını yaptırdı. 5 ay boyunca kurs eğitimini hiç aksatmayan Rümeysa, çeşitli müsabakaların yanında Türkiye Şampiyonası’na da hazırlık yaptı. 35 Haziran'da Konya’da gerçekleşen ve U1113 kategorisinde mindere çıkan Rümeysa, 33 kiloda Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Hedefi Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak
Milli güreşçi ve aynı zamanda birçok kez Avrupa şampiyonu olan Yasemin Adar’ı kendisine örnek aldığını belirten Keskin, hedefinin önce Avrupa, sonra da dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak istediğini söyledi. Keskin, ''Hocamız okula duyuru yapmaya gelmişti, sınıf sınıf gezdi. Ben de bu kursa yazılmayı çok istiyordum. Annem imza attı ve güreşe geldim. Haftanın 6 günü antrenman yapıyorduk. 3 günü antrenman, 2 gün fitness, hafta sonu da koşuya gidiyorduk. 3 Haziran'da Türkiye Şampiyonası'na gitmiştik, Maviş hocam sayesinde 56 aylık süreçte Türkiye birincisi oldum. Karşımdaki rakipler 12 yıllık sporculardı, ben bu zor mücadeleyi başarıp birinci oldum. Benim örnek aldığım Yasemin Adar, Konya’da iken gelmişti, fotoğraf çektirdik. Türkiye şampiyonu oldum, şimdi de Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum” dedi.
11 yaşındaki Rümeysa’nın kendilerini gururlandığını aktaran Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, ''Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak özellikle bayan sporcularımızın yetişmesine çok önem vermekteyiz. Bu anlamda da Güreş sporunda çok başarılı sporcularımız yetişmiştir. Bunlardan biri de Rümeysa kızımız. Rümeysa, Konya’da bu ay içinde yapılan U11U13 kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak ilimizi gururlandırdı. Kendisini tebrik ediyorum, emeği geçen Maviş hocamıza da teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.

Maviş Bükey: ''Rümeysa çok başarılı bir sporcu''
Rümeysa’nın 5 ay önce başladığı güreş kursunda Türkiye şampiyonu olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten kurs hocası Maviş Bükey, başarılı bir sporcu olduğunu söyledi. Bükey, ''5 ay öncesinde okulları geziyordum, öğrencileri toplamak ve kursumu açmak için. Turgut Özal Ortaokulu’na gittim ve bayağı bir öğrenci de toplamıştım. Ama içlerinden Rümeysa çok dikkatimi çekmişti. Çok fazla da ilgisi vardı bu spora. Salona çağırdım ve birkaç günlük sporcu halat çıkıyordu ve şaşırdım bu duruma. Rümeysa çok başarılı bir sporcu. Beklentilerim çok fazla. Şu an Türkiye şampiyonu oldu ama ileride Avrupa, Dünya ve olimpiyat şampiyonu olabilir, çok başarılı bir sporcumuz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl Belediyesi işçilere yüzde 55 zam yaptı
YEREL HABERLER Bingöl Belediyesi işçilere yüzde 55 zam yaptı
Kurban pazarının ‘Kral’ tosunu 50 bin TL'ye alıcısını bekliyor
YEREL HABERLER Kurban pazarının ‘Kral’ tosunu 50 bin TL'ye alıcısını ...
Bingöl’de ASDEP ekibi 39 bin haneyi ziyaret etti
YEREL HABERLER Bingöl’de ASDEP ekibi 39 bin haneyi ziyaret etti
Bingöl’de biyoçeşitlilik çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Bingöl’de biyoçeşitlilik çalışmaları sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.