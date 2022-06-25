Bingöl´de 4 PKK sığınağı ve el yapımı patlayıcı imha edildi

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, PKK terör örgütünün kullandığı tespit edilen 4 sığınak ve içindeki el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı arazi aramasında, PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 sığınak ile 50 gram plastik patlayıcıyla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi tespit edildi. Sığınaklar ve el yapımı patlayıcı, operasyon bölgesinde imha edilerek, kullanılmaz hale getirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL
2022-06-25 17:19:06
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