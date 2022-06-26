Bingöl’de yılanların dansı görüntülendi

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Bingöl’ün Sancaklı köyünde birbirine sarılı iki yılanın dansı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkeze bağlı bağlı Sancaklı köyünde bahçesine giden Orhan Çamuka, otların arasında iki siyah yılanın dans ettiğini gördü. Çamuka, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Bölgelerinde benzer yılanların fazla olduğunu aktaran Çamuka, ilk defa yılanların dansına şahit olduğunu belirtti.

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