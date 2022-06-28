FKA Yönetim Kurulu Toplantısı Bingöl’de yapıldı

Fırat Kalkınma Ajansı’nın (FKA) 2022 Yılı Haziran ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Bingöl ev sahipliğinde yapıldı.

FKA'ın 2022 yılı haziran ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Bingöl İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıya Vali Kadir Ekinci’nin yanı sıra Malatya Valisi Hulusi Şahin, Elazığ Valisi Ömer Toraman, Tunceli Valisi M. Ali Özkan, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, il genel meclis başkanları ile TSO Başkanları katıldı.



Toplantı hakkında bilgi veren Malatya Valisi Hulusi Şahin, “ TRB1 Bölgesinde imalat sanayinde rekabetçiliğin güçlendirilerek bölge ihracatının artırılması hedefleniyor. Alternatif turizm olanaklarının çeşitlendirilerek Yukarı Fırat Havzası turizm destinasyonunun geliştirilmesi ve tarımsal üretimde ürün çeşitliliği ile verimliliğin artırılmak amaçlanıyor. Bu çerçevede KOBİ’lere yönelik tasarlanan 20 milyon TL bütçeli proje başına kullandırılabilecek kredi tutarının asgari 500 bin TL, azami 2 milyon TL olduğu 2022 Yılı Turizm, İhracat ve Tarımın Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı, ajansımızca, 17 Haziran 2022 tarihi itibarı ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Bu program ile bölgemizde yaklaşık 60 milyon TL’lik proje hacmi ortaya çıkması hedeflenmekte olup programın bölgemize ve illerimize hayırlı olmasını temenni ederim. Toplantımızda, TRB1 bölgesinin sosyoekonomik gelişimine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesi doğrultusunda ajansımızca geliştirilen program ve proje önerileri değerlendirilecek olup ayrıca Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Çalışan ve Üreten Gençler Programı (CUGEP) çerçevesinde destek alan ve halihazırda uygulama süreci devam etmekte olan projelerin ilerlemelerine ilişkin değerlendirmeler yapacağız” dedi.

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