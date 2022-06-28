Bingöl'de yol genişletme çalışmaları sürüyor

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, çarşı merkezindeki trafiğe nefes aldıracak yol genişletme çalışmalarını inceledi.
Bingöl'de İstiklal Marşı Caddesi'ndeki yol genişletme çalışmaları aralıksız sürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Erdal Arıkan, “Geniş yol ve kaldırım ağıyla çarşı trafiğimize nefes aldıracak. Yol genişletme çalışmalarımızı inceledik. Duvar yıkımına bir kepçe de biz vurduk. 8 metre olan yol ve kaldırım genişliğimizi ortalama 22 metre yükseltiyoruz” dedi.
Başkan Arıkan, çalışmanın kısa süre içinde tamamlanacağını da bildirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.