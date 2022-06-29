Yedisu’da ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ verildi

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde, Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli tarafından Afet Farkındalık Eğitimi verildi.
Bingöl AFAD , kent genelinde kurum ve kuruluşlara yönelik temel afet eğitimlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede Yedisu ilçesinde kaymakamlık ve diğer kurum personellerine Afet Farkındalık Eğitimi verildi.
Ekipler, eğitimlerin periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.