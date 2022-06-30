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Televizyondaki altyazıları okuyamıyordu: 66 yaşında cübbe giyip kep attı

İHA

Televizyondaki altyazıları okuyamıyordu: 66 yaşında cübbe giyip kep attı

Bingöl'de ilkokul mezunu olan 66 yaşındaki 10 torun sahibi Kıymet Sürücü, televizyondaki altyazıları okuyamaması nedeniyle geçen yıl okuma yazma kursuna yazıldı. İlkokul mezunu olup okuma yazma öğrenen Sürücü, 66 yaşında kep atmanın mutluluğunu yaşadı.
Bingöl'de 66 yaşındaki Kıymet Sürücü, yaklaşık 2 yıl önce eşini kaybettikten sonra yalnız kaldı. Hastaneye gidince zorluk yaşayan, torunlarının attığı mesajlara yanıt veremeyen ve televizyondaki haberlerin altyazılarını okuyamayan Sürücü, okuma yazma kursuna gitmeye karar verdi. Merkez Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi’nde Bingöl Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı Aile Destek Merkezi’nin kurulmasıyla kursa giden ve eğitim almaya başlayan Sürücü, 3 ay sonunda okuma yazmada büyük bir ilerleme kaydetti. Günlük olarak televizyon haberlerini takip edip alt yazıları okuyan Kıymet teyze ve 13 kadın için sertifika töreni gerçekleştirildi. Birinci ve ikinci kademe eğitimini tamamlayan 13 kadın, hem ilkokul mezunu oldu hem de cübbe giyip kep attı. Eğitimlerini tamamlayan kadınlara sertifikalarını Vali Yardımcısı Fatih Kaya takdim etti. Sertifika töreninde cübbe giyip kep atan 66 yaşındaki 3 çocuk 10 da torun sahibi Kıymet Sürücü, artık ilkokul mezunu oldu. Geçtiğimiz yıldan bu yana okuma ve yazma kursuna giderek büyük ilerleme kaydeden Sürücü, herkese örnek oldu.

"Allah uzun ömür verse ben ortaokulu da liseyi de bitireceğim"
İlkokul mezunu olduğunu belirten Kıymet Sürücü, “İki senedir Aile Destek Merkezindeyim. Burada okuma yazma öğrendik. Birinci kademeyi bitirdim, bu sene ikinci kademeye geçtim ve mezun oldum. Çok memnunum, çok mutluyum. Herkese teşekkür ederim. Mezuniyet töreni yapıldı, kep attım, çok mutlu oldum. Aynı zamanda duygulandım. Allah uzun ömür verse ben ortaokulu da liseyi de bitireceğim. Ne kadar ömrüm yettiyse gideceğim" dedi.
Kadınlara sertifikalarını takdim eden Vali Yardımcısı Fatih Kaya, “Aile Destek Merkezi2 çerçevesinde açmış olduğumuz okuma ve yazma kurslarımızda 13 kişi mezun ettik. Bunlar ikinci kademe kursları, yani ilkokulu bitirme kursları. Dolayısıyla burada 13 kadın kursu bitirerek ilkokul mezunu oldu. Onların sertifika dağıtım törenlerini yaptık. İnşallah onlardan sözlerini aldık. Ortaokul, lise ve hatta üniversiteye devam edeceklerini ve inşallah Bingöl kadınları olarak da örnek olacaklarını bize ilettiler. Bizler de valilik olarak her daim onların arkasında olacağız" diye konuştu.

"O Bingöl kadınlarımızın yüzü oldu"
66 yaşındaki Kıymet teyzenin herkese örnek olduğunu aktaran Vali Yardımcısı Kaya, "Kıymet teyzemiz 66 yaşında 3 çocuk annesi ve 10 torunu var. Okuma yazma kursuna geçen sene itibariyle birinci kademeden başladı. Bu sene ikinci kademeyi de bitirdi. Üniversiteye gideceğini bize söylüyor, bizler de ona güveniyoruz. O Bingöl kadınlarımızın yüzü oldu. ADEM’lerin yüzü oldu. İnşallah okuma yazma bilmeyen kadınlara örnek olacak. Onların yüzü olacak. İnşallah onu ileriki zamanlarda üniversite mezunu olarak göreceğiz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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