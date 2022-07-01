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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'de Vefa Projesiyle bayram öncesi ihtiyaç sahiplerinin evleri temizleniyor

İHA

Bingöl'de Vefa Projesiyle bayram öncesi ihtiyaç sahiplerinin evleri temizleniyor

Bingöl’de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, kent merkezindeki engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini Kurban Bayramı öncesi temizlemeye başladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Bingöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2017 yılında başlatılan Vefa Projesiyle engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelerin evleri, vakıf bünyesinde hem destek alan hem de istihdam edilen 15 kadın tarafından haftada bir veya iki gün temizleniyor. Kent merkezindeki 160 haneye haftalık giden kadınlar, ihtiyaç sahiplerinin halılarını silkeliyor, bulaşıklarını ve çamaşırlarını yıkıyor ve evin genel temizliğini titiz bir şekilde yapıyor.
Proje çerçevesinde kent merkezinde ikamet eden 85 yaşında olan Nuri Aydın’ın evine giden kadınlar, Kurban Bayramı öncesi evin genel temizliğini yaptı. Bayram öncesi evi ziyaret eden Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Nuri Aydın ve yatalak olan eşinin taleplerini de dinledi. Kurban Bayramı nedeniyle evlerin temizliğine devam edildiğini aktaran Vali Yardımcısı Kaya, "Bingöl Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2017 yılında yaşlılarımıza Vefa Projesi çerçevesinde başlattığımız çalışma ile yaşlılarımıza evlerinde öz bakımlarını yapıyor hem de onların temizliklerini gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede de yaklaşık olarak 160 haneye şuan Sosyal Yardımlaşma Vakfı olarak hizmet veriyoruz. Bu hizmetimizi yine Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yardımcı olduğumuz dezavantajlı kesimdeki kadınlarımızdan 15 kişiyi istihdam ederek gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle çok değerli bir proje. Amcamız ve teyzemizi bayram öncesinde hem ziyaret etmek maksadıyla hem de onların bayram temizliklerini yapmak için buradayız. 160 hanemizde şuan bayram öncesinde temizliklerini yaparak, bayram hazırlıklarını yapıyoruz. Onların bayrama daha temiz daha hijyen bir ortamda girmelerini sağlıyoruz" dedi.

"Allah devletimize zeval vermesin"
2 yıldır ekiplerin evlerinde temizlik yaptıklarını ifade eden 85 yaşındaki Nuri Aydın ise "2 senedir bu hastalığı çekiyorum. Allah razı olsun ekipler gelip bana da karıma da A’dan Z’ye kadar yardım ediyorlar bize. Allah onlara zeval vermesin. Evimizi temizliyorlar, her hafta gelip bana bakıyorlar. Ben razıyım onlardan, Allah onlardan razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin, bir değil bin vermesin" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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