Bingöl’de okul müdürleriyle değerlendirme toplantısı yapıldı

Bingöl'de okul müdürleriyle 20212022 eğitim ve öğretim yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.



Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel başkanlığında, okul müdürleriyle 20212022 eğitim ve öğretim yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul, Kütüphanesiz Okul Kalmasın, Çevre Dostu Bin Okul' Projeleri çerçevesinde yapılan çalışmalar ele alındı. TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel’in yanı sıra İl Milli Eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, “Hepinizin malumu olduğu üzere, Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer’in takdir ve tensipleriyle, 7 Mayıs 2022 tarihi itibariyle Bingöl’deki görevime başladım. Bulunduğumuz makamların, bizlere emanet edilen, hizmet ve icra makamları olduğunu hiç unutmadan kapımızı ve gönlümüzü, bütün Bingöllülere her zaman açık tutacağız. Mesai mefhumu ve kişi ayrımı gözetmeden, en iyi şekilde hizmet etmeyi, en temel ilkemiz olarak benimseyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle görevimizi, layıkıyla ifa etmenin gayreti içerisindeyiz” dedi.



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