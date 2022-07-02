Genç Kaymakamı Kaptanoğlu, çalışmaları inceledi

Bingöl’ün Genç ilçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Yağızca köyünü ziyaret ederek yatırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Genç ilçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, köy ziyaretlerine periyodik olarak devam ediyor. Bu çerçevede ilçeye bağlı Yağızca köyünü ziyaret eden Kaptanoğlu, 2022 yılı Köydes Projesi çerçevesinde programa yatırım çalışmalarını yerinde inceledi, ilgilerden bilgi aldı.

Köy halkının da sorun ve taleplerini dinleyen Kaptanoğlu, yaşlı vatandaşları da evlerinde ziyaret etti.

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