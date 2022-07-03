Bingöl'de orman yangını

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Döşekkaya köyünde ormanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Genç ilçesine bağlı Döşekkaya köyündeki ormanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 10 personel ve köylülerin yardımıyla müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL

2022-07-03 17:20:55



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